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15 марта, 19:03 • 110461 просмотра

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Прокуратура в Польше начала следствие по делу сжигания украинского флага

Прокуратура в Польше начала следствие по делу сжигания украинского флага

Киев • УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Районная прокуратура Варшава-Прага юг открыла следствие в связи с уничтожением украинского флага во время празднования независимости в Варшаве. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"Следствие начато. В ходе него мы будем выяснять, в соответствии с нормами Уголовного кодекса было совершено преступление или не и действительно ли был уничтожен флаг Украины. На сегодня собранные материалы не позволяют однозначно определить, был ли это флаг Украины", - сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшава-Прага Лукаш Лапчинский.

Из столичной в эту прокуратуру материалы поступили в понедельник.

Отмечается, что согласно Уголовному кодексу, "кто публично презирает, уничтожает, повреждает или устраняет герб, штандарт, хоругвь, знемя, флаг и другие государственные символы, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы до года". Следователи также отметили, что если это действительно было преступление, такой флаг должен быть выставлен публично перед дипломатическим представительством этой страны или по распоряжению польских органов власти.

Как сообщал УНН, 14 ноября полиция Варшавы начала расследовать факт сожжения флага Украины и собирать доказательства по этому делу.

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