"Столична прокуратура оскаржила виправдувальний вирок екссудді (Царевич – ред.). Апеляційна скарга внесена до Київського апеляційного суду. Наразі чекаємо призначення судового засідання", - проінформувала Максимець.

Нагадаємо, у червні Шевченківський районний суд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників "Автомайдану". Прокуратура мала намір оскаржити виправдувальний вирок судді.

Як повідомляв УНН, у січні 2016 року прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів "Автомайдану". Вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб.

4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.

Додамо, член ГО "Громадський люстраційний комітет" Карл Волох заявляв, що одіозна суддя печерського райсуду Києва Оксана Царевич дуже кваліфікована, але безпринципна.