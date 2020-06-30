Суд виправдав екссуддю Царевич у справі щодо позбавлення водійських прав автомайданівців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників “Автомайдану”. Прокуратура оскаржить виправдувальний вирок судді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Прокуратура міста Києва готує апеляційну скаргу на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 30 червня 2020, яким суддю Печерського районного суду м. Києва визнано невинуватою у постановленні завідомого неправосудних рішень про притягнення до адміністративної відповідальності учасників „Автомайдану“ у січні 2014 року”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що вирок суду буде оскаржено у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.
“На думку прокурора, у ході судового слідства стороною обвинувачення наведено достатньо доказів вчинення суддею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення)”, — зазначається в повідомленні.
Отже, у зв’язку з викладеним прокуратура вважає постановлений виправдувальний вирок судді незаконним та буде оскаржувати його в апеляційному порядку.
Нагадаємо, у січні 2016 року прокуратура міста Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”.
Як повідомляв УНН, 4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.