Суд оправдал экс-судью Царевич по делу о лишении водительских прав автомайдановцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников “Автомайдана”. Прокуратура обжалует оправдательный приговор судьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“Прокуратура города Киева готовит апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда г. Киева от 30 июня 2020 года, которым судья Печерского районного суда г. Киева признана невиновной в постановлении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников „Автомайдана“ в январе 2014 года”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что приговор суда будет обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства.
“По мнению прокурора, в ходе судебного следствия стороной обвинения приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения)”, — отмечается в сообщении.
Итак, в связи с изложенным прокуратура считает вынесенный оправдательный приговор судьи незаконным и будет обжаловать его в апелляционном порядке.
Напомним, в январе 2016 года прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов “Автомайдана”.
Как сообщал УНН, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.