Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-судье Царевич
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Прокуратура Киева подала апелляцию на оправдательный приговор бывшей судье Печерского райсуда Оксане Царевич по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Столичная прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-судье (Царевич - ред.). Апелляционная жалоба внесена в Киевский апелляционный суд. Сейчас ждем назначения судебного заседания", - проинформировала Максимец.
Напомним, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Прокуратура намеревалась обжаловать оправдательный приговор судьи.
Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.
4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.
Добавим, член ОО "Общественный люстрационный комитет" Карл Волох заявлял, что одиозная судья Печерского райсуда Киева ОксанаЦаревич очень квалифицированная, но беспринципная.