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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81313 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101585 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126196 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107079 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127036 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101166 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101994 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104000 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-судье Царевич

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-судье Царевич

Киев  •  УНН

 • 18973 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Прокуратура Киева подала апелляцию на оправдательный приговор бывшей судье Печерского райсуда Оксане Царевич по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Столичная прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-судье (Царевич - ред.). Апелляционная жалоба внесена в Киевский апелляционный суд. Сейчас ждем назначения судебного заседания", - проинформировала Максимец.

Напомним, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Прокуратура намеревалась обжаловать оправдательный приговор судьи.

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.

Добавим, член ОО "Общественный люстрационный комитет" Карл Волох заявлял, что одиозная судья Печерского райсуда Киева ОксанаЦаревич очень квалифицированная, но беспринципная.

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