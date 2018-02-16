Прокуратура оприлюднила фото чоловіка, причетного до вбивства співробітника УДО в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прокуратура оприлюднила фото чоловіка, який може бути причетний до вбивства начальника відділення Управління державної охорони в місті Києві у вересні 2017 року, а також просить громадськість і ЗМІ допомогти встановити його особу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби, Київська місцева прокуратура № 8 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного вбивства співробітника Управління державної охорони в Києві, яке сталося 21 вересня 2017 року на території Святошинського району столиці.
“Установлено, що близько шостої години ранку 21.09.2017 до районного управління поліції надійшла інформація про те, що на зупинці громадського транспорту „Чорнобильська“, в районі будинку №16/80 по вулиці Ірпінській в Києві знайдено мертвим начальника відділення Управління державної охорони в м.Києві”, — розповіли у прес-службі.
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Під час проведення слідчих (розшукових) дій, зазначили у прокуратурі, встановлено, що до смерті співробітника УДО може бути причетна особа, яка зображена на фотографії.
У зв’язку з цим прокуратура просить всіх, хто упізнав чоловіка на фото або володіє якоюсь інформацією про його перебування, зателефонувати за тел. (068) 572-00-59 або (093) 719-36-25.