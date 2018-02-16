Прокуратура оприлюднила фото чоловіка, причетного до вбивства співробітника УДО в Києві

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прокуратура оприлюднила фото чоловіка, який може бути причетний до вбивства начальника відділення Управління державної охорони в місті Києві у вересні 2017 року, а також просить громадськість і ЗМІ допомогти встановити його особу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.