Прокуратура обнародовала фото мужчины, причастного к убийству сотрудника УГО в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Прокуратура обнародовала фото мужчины, который может быть причастен к убийству начальника отделения Управления государственной охраны в городе Киеве в сентябре 2017 года, а также просит общественность и СМИ помочь установить его личность, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
По информации пресс-службы, Киевская местная прокуратура №8 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства сотрудника Управления государственной охраны в Киеве, которое произошло 21 сентября 2017 года на территории Святошинского района столицы.
"Установлено, что около шести часов утра 21.09.2017 в районное управление полиции поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта "Чернобыльская", в районе дома №16/80 по улице Ирпенской в Киеве найден мертвым начальника отделения Управления государственной охраны в г.Киеве", - рассказали в пресс-службе.
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Во время проведения следственных (розыскных) действий, отметили в прокуратуре, установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии.
В связи с этим прокуратура просит всех, кто узнал мужчину на фото или владеет какой-то информацией о его пребывании, позвонить по тел. (068) 572-00-59 или (093) 719-36-25.