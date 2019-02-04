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Прокуратура хоче примусово лікувати підозрювану в утоплені своїх дітей

Прокуратура хоче примусово лікувати підозрювану в утоплені своїх дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прокуратура наполягає на примусовому лікуванні 36-річної жінки. яка підозрюється у вбивстві двох малолітніх дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №2 слідчими Дарницького УП ГУ НП в м. Києві завершено досудове розслідування за підозрою 36-річної жінки в умисному вбивстві двох своїх малолітніх дітей, яке сталося 26 жовтня 2018 року у м. Києві. У ході досудового розслідування слідчими і прокурорами зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення цього злочину матір’ю загиблих дітей. Її дії кваліфіковано за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей)", - повідомили у прес-службі. 

У прокуратурі додали, що згідно з результатами комплексної психолого-психіатричної експертизи установлено, що підозрювана в момент вчинення злочину перебувала у стані неосудності, не могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними внаслідок розладу психічної діяльності. За висновками лікарів стан підозрюваної з часу вчинення злочину не змінився та вона потребує застосування примусових заходів медичного характеру.

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"У зв’язку з цим, слідчим за погодження з прокурором скеровано до суду клопотання про застосування щодо підозрюваної примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б її небезпечну поведінку. На час розгляду клопотання підозрювана перебуває у медичному закладі закритого типу", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26.10.18 від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходить на зв'язок. Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ-Чернігів в неадекватному стані. У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.

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