Прокуратура хочет принудительно лечить подозреваемую в утоплении своих детей

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2 следователями Дарницкого УП ГУ НП в г. Киеве завершено досудебное расследование по подозрению 36-летней женщины в умышленном убийстве двух своих малолетних детей, которое произошло 26 октября 2018 в г. Киеве. В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами собрано достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей)" , - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могла осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности. По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина рассказала почему утонули ее двое детей в столичном озере

"В связи с этим, следователем по согласованию с прокурором направлено в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение. На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском заведении закрытого типа", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26.10.18 от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь. Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кругов на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.