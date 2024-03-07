Прокремлівський канал поширює дезінформацію про нестачу коштів ЄС на озброєння України
Київ • УНН
Прокремлівський Telegram-канал поширює неправдиву інформацію про фінансову неспроможність ЄС озброїти себе та Україну, тоді як Жозеп Боррель не скаржився на брак коштів на озброєння, а наголошував на проблемах промисловості та готовності ЄС підтримати Україну.
Прокремлівський Telegram-канал поширює неправдиву інформацію про фінансовий брак Євросоюзу щодо озброєння ЄС й України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
російські канали інформації розповсюджують фейкову інформацію про те, що високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель поскаржився на брак грошей на зброю для потреб ЄС і України.
Проте, правда полягає в тому, що Боррель не висловлював жодної скарги на критичний брак фінансів для зброї. Він висвітлював проблеми галузі, пропонуючи конструктивні шляхи їх вирішення. Навіть більше, він наголосив на готовності Євросоюзу надавати підтримку Україні та можливість придбання боєприпасів, які ЄС може отримати за межами своїх кордонів.
Відтак, позиція ЄС залишається незмінною: підтримка України та збільшення обсягів виробництва, а пропагандисти знову використали контекст та перекрутили сказане європейським політиком для своїх власних цілей.
Борель: ЄС має прискорити постачання озброєння Україні19.02.23, 09:56 • 591077 переглядiв