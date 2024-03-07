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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокремлевский канал распространяет дезинформацию о недостатке средств ЕС на вооружение Украины

Прокремлевский канал распространяет дезинформацию о недостатке средств ЕС на вооружение Украины

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 22:34  •  5115 просмотра

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Прокремлевский Telegram-канал распространяет ложную информацию о финансовой несостоятельности ЕС вооружить себя и Украину, тогда как Жозеп Боррель не жаловался на нехватку средств на вооружение, а отмечал проблемы промышленности и готовность ЕС поддержать Украину.

Прокремлевский Telegram-канал распространяет ложную информацию о финансовой нехватке Евросоюза по вооружению ЕС и Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

российские каналы информации распространяют фейковую информацию о том, что высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель пожаловался на нехватку денег на оружие для нужд ЕС и Украины.

Однако, правда заключается в том, что Боррель не высказывал ни одной жалобы на критическую нехватку финансов для оружия. Он освещал проблемы отрасли, предлагая конструктивные пути их решения. Более того, он отметил готовность Евросоюза оказывать поддержку Украине и возможность приобретения боеприпасов, которые ЕС может получить за пределами своих границ.

Следовательно, позиция ЕС остается неизменной: поддержка Украины и увеличение объемов производства, а пропагандисты снова использовали контекст и исказили сказанное европейским политиком для своих собственных целей.

Боррель: ЕС должен ускорить поставку вооружения Украине19 февраля 2023, 07:56 • 590958 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаМультимедиа
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
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