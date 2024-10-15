Проігнорував знаки про міни: мотоцикліст підірвався у прикордонні на Рівненщині
Київ • УНН
На півночі Рівненщини мотоцикліст підірвався на міні, проігнорувавши покажчики "Небезпечно міни". Його життю наразі не загрожує небезпека, але влада нагадує про режимні обмеження та небезпеку перебування в прикордонній зоні.
На півночі Рівненщини мотоцикліст підірвався, проігнорувавши покажчики "Небезпечно міни", його життю наразі не загрожує небезпека, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Мотоцикліст підірвався на Півночі Рівненщини. Рухаючись у прикордонній зоні, між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував покажчики "Небезпечно міни". Його життю наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту
Він нагадав, що на кордоні діють режимні обмеження. "Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників", - вказав Коваль.
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