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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Належав незаконним лісорубам: у Рівненській області на міні підірвався причеп трактора

Належав незаконним лісорубам: у Рівненській області на міні підірвався причеп трактора

Київ • УНН

 • 764045 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні у Рівненській області на міні підірвався причеп трактора, який належав двом незаконним лісорубам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Цитата

“Сьогодні в лісах поблизу Зарічного на міні підірвався причіп трактора. На щастя — водій та пасажир не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Коваль наголосив, що ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу.

Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле. Винуватці були затримані після спроби втечі, додав він.

Цитата

“Наголошую! На Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси. І не потрібно думати, що ви „найхитріші“. Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу. Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку”, — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо 

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