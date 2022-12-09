Принадлежал незаконным лесорубам: в Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня в Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора, принадлежавший двум незаконным лесорубам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.
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“Сегодня в лесах близ Заречного на мине подорвался прицеп трактора. На счастье — водитель и пассажир не пострадали”, — говорится в сообщении.
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Коваль подчеркнул, что ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса.
Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минного поля. Виновники были задержаны после попытки побега, добавил он.
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“Подчеркиваю! В Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы „самые хитрые“. Особенно если хотите нажиться на незаконной вырубке леса. Еще раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде все, о вашей жизни и безопасности”, — отметил председатель ОВА.
Напомним
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