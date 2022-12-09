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Принадлежал незаконным лесорубам: в Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора

Принадлежал незаконным лесорубам: в Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора

Киев • УНН

 • 764042 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня в Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора, принадлежавший двум незаконным лесорубам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

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“Сегодня в лесах близ Заречного на мине подорвался прицеп трактора. На счастье — водитель и пассажир не пострадали”, — говорится в сообщении.

Детали

Коваль подчеркнул, что ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса.

Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минного поля. Виновники были задержаны после попытки побега, добавил он.

Цитата

“Подчеркиваю! В Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы „самые хитрые“. Особенно если хотите нажиться на незаконной вырубке леса. Еще раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде все, о вашей жизни и безопасности”, — отметил председатель ОВА.

Напомним 

В Житомирской области на мине подорвался автомобиль – погибли супруги, сиротами осталось восемь детей.

                             

                             

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