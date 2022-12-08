Під Житомиром на міні підірвалося авто: без батьків залишилося восьмеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Житомирській області на міні підірвався автомобіль – загинуло подружжя, сиротами залишилося восьмеро дітей. Про це повідомила поліції Житомирської області, передає УНН.
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Трагедія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді.
"Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із села Сущан у напрямку села Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", – ідеться у повідомленні.
Під час огляду місця події фахівці зафіксували ознаки вибуху.
"Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів", – додали в поліції.
Нагадаємо
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