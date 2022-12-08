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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Під Житомиром на міні підірвалося авто: без батьків залишилося восьмеро дітей

Під Житомиром на міні підірвалося авто: без батьків залишилося восьмеро дітей

Київ • УНН

 • 903486 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Житомирській області на міні підірвався автомобіль – загинуло подружжя, сиротами залишилося восьмеро дітей. Про це повідомила поліції Житомирської області, передає УНН.

Деталі

Трагедія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді.

"Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із села Сущан у напрямку села Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", – ідеться у повідомленні.

Під час огляду місця події фахівці зафіксували ознаки вибуху.

"Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів", – додали в поліції.

Нагадаємо

В Ізюмському районі Харківської області на вибуховий пристрій наїхав автомобіль – загинуло двоє чоловіків.

Українські Національні Новини

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