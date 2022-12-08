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Под Житомиром на мине подорвалось авто: без родителей осталось восемь детей

Под Житомиром на мине подорвалось авто: без родителей осталось восемь детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Житомирской области на мине подорвался автомобиль – погибла супружеская пара, сиротами остались восемь детей. Об этом сообщила полиции Житомирской области, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла днем 7 декабря в Олевской громаде.

"Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из села Сущан в направлении села Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно на мине. В результате этого супруги погибли", – говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия специалисты зафиксировали признаки взрыва.

"Из-за трагического события сиротами остались 8 детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников", – добавили в полиции.

Напомним

В Изюмском районе Харьковской области на взрывное устройство наехал автомобиль – погибли двое мужчин.

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