Проигнорировал знаки о минах: мотоциклист подорвался в пограничье в Ровенской области
Киев • УНН
На севере Ривненской области мотоциклист подорвался на мине, проигнорировав указатели «Опасно мины». Его жизни пока не угрожает опасность, но власти напоминают о режимных ограничениях и опасности пребывания в пограничной зоне.
На севере Ровенской области мотоциклист подорвался, проигнорировав указатели "Опасно мины", его жизни на данный момент не угрожает опасность, сообщил во вторник глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Мотоциклист подорвался на Севере Ровенской области. Двигаясь в пограничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, мужчина проигнорировал указатели "Опасно мины". Его жизни на данный момент угрозы нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента
Он напомнил, что на границе действуют режимные ограничения. "Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения от пограничников", - указал Коваль.
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