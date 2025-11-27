Прогноз погоди: що принесе Україні атмосферний фронт

У четвер, 27 листопада, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, атмосферний фронт із заходу повільно рухатиметься у східному напрямку і урізноманітнить погоду в Україні як по опадах, так і по температурі.

У багатьох регіонах нашої країни без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ. ... Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, буде рухатись зі швидкістю 5-10 м/с

Зазначається, що перед фронтом у більшості областей ще господарюватиме тепле повітря з півдня, зумовлюючи досить теплу погоду, проте на західні області вже надходитиме проходніше повітря, що спричинить відповідно і прохолоднішу погоду.

Тому температура у західних областях вдень 1-6° тепла; у південній частині в денні години 12-17°; на решті території стовпчики термометрів будуть сягати 7-12°