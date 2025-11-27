Прогноз погоди: що принесе Україні атмосферний фронт

$42.400.03
26 листопада, 15:50 • 20157 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 38141 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 20973 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 21170 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 15188 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 10222 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 8080 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9764 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 25201 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 27481 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу26 листопада, 21:59 • 5402 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian01:14 • 3634 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico01:49 • 10449 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС02:18 • 4760 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 3460 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 19869 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 38141 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 25201 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 25038 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 27481 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Женева
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 34363 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 68788 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 85523 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 85508 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 92181 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
The Guardian
Джеймс Вебб (телескоп)

Прогноз погоди: що принесе Україні атмосферний фронт

Київ • УНН

 • 70 перегляди

27 листопада на більшості території України буде хмарно, вдень очікується невеликий дощ у північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях. Температура повітря коливатиметься від 1-6° тепла на заході до 12-17° на півдні.

Прогноз погоди: що принесе Україні атмосферний фронт

У четвер, 27 листопада, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, атмосферний фронт із заходу повільно рухатиметься у східному напрямку і урізноманітнить погоду в Україні як по опадах, так і по температурі.

У багатьох регіонах нашої країни без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ. ... Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, буде рухатись зі швидкістю 5-10 м/с

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед фронтом у більшості областей ще господарюватиме тепле повітря з півдня, зумовлюючи досить теплу погоду, проте на західні області вже надходитиме проходніше повітря, що спричинить відповідно і прохолоднішу погоду.

Тому температура у західних областях вдень 1-6° тепла; у південній частині в денні години 12-17°; на решті території стовпчики термометрів будуть сягати 7-12°

- прогнозують синоптики.

У Києві та області у четвер буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря 7-9° тепла.

Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів23.11.25, 11:30 • 116939 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна