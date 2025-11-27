Прогноз погоды: что принесет Украине атмосферный фронт

$42.400.03
48.950.03
ukenru
26 ноября, 15:50 • 19863 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 37181 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 20585 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 20818 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 14921 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 10107 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 7890 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 9714 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 24916 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 27208 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.4м/с
94%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59 • 4976 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian01:14 • 3182 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico01:49 • 7650 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18 • 4372 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении03:23 • 3028 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 19522 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 37181 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 24916 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 24778 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 27208 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Китай
Женева
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 34232 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 68663 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 85411 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 85401 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 92076 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Прогноз погоды: что принесет Украине атмосферный фронт

Киев • УНН

 • 10 просмотра

27 ноября на большей части территории Украины будет облачно, днем ожидается небольшой дождь в северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях. Температура воздуха будет колебаться от 1-6° тепла на западе до 12-17° на юге.

Прогноз погоды: что принесет Украине атмосферный фронт

В четверг, 27 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, атмосферный фронт с запада будет медленно двигаться в восточном направлении и разнообразит погоду в Украине как по осадкам, так и по температуре.

Во многих регионах нашей страны без существенных осадков, в большинстве северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем небольшой дождь. ... Утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, будет двигаться со скоростью 5-10 м/с

- говорится в сообщении.

Отмечается, что перед фронтом в большинстве областей еще будет хозяйничать теплый воздух с юга, обусловливая достаточно теплую погоду, однако в западные области уже будет поступать более прохладный воздух, что вызовет соответственно и более прохладную погоду.

Поэтому температура в западных областях днем 1-6° тепла; в южной части в дневные часы 12-17°; на остальной территории столбики термометров будут достигать 7-12°

- прогнозируют синоптики.

В Киеве и области в четверг будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха 7-9° тепла.

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов23.11.25, 11:30 • 116939 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина