Прогноз погоды: что принесет Украине атмосферный фронт
Киев • УНН
27 ноября на большей части территории Украины будет облачно, днем ожидается небольшой дождь в северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях. Температура воздуха будет колебаться от 1-6° тепла на западе до 12-17° на юге.
В четверг, 27 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, атмосферный фронт с запада будет медленно двигаться в восточном направлении и разнообразит погоду в Украине как по осадкам, так и по температуре.
Во многих регионах нашей страны без существенных осадков, в большинстве северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем небольшой дождь. ... Утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, будет двигаться со скоростью 5-10 м/с
Отмечается, что перед фронтом в большинстве областей еще будет хозяйничать теплый воздух с юга, обусловливая достаточно теплую погоду, однако в западные области уже будет поступать более прохладный воздух, что вызовет соответственно и более прохладную погоду.
Поэтому температура в западных областях днем 1-6° тепла; в южной части в дневные часы 12-17°; на остальной территории столбики термометров будут достигать 7-12°
В Киеве и области в четверг будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха 7-9° тепла.
