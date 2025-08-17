Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділю

У неділю, 17 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 26-28°.

Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня