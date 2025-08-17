Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділю

$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 33969 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 62994 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 47626 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 50779 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 48298 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47769 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243855 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212352 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167202 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154607 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України16 серпня, 17:59 • 19138 перегляди
Під Києвом двоє підлітків на мопеді потрапили у ДТП, їх госпіталізували16 серпня, 18:10 • 5262 перегляди
Трамп пропонує Україні обміняти території на мир після зустрічі з путіним - NYT16 серпня, 18:24 • 4916 перегляди
Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ16 серпня, 19:06 • 3856 перегляди
"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії16 серпня, 20:59 • 4766 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14 • 336255 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 290404 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 294713 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 302025 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:49 • 380759 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 38979 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 34050 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 104086 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 171940 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 249270 перегляди
Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділю

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У неділю, 17 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі та грози пройдуть у центральних, західних областях та на Хмельниччині.

Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділю

У неділю, 17 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 26-28°.

Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня11.08.25, 09:00 • 132336 переглядiв

