Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресенье

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 33946 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 62937 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 47594 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 50751 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 48277 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47760 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243854 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212351 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167200 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154607 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
60%
746мм
Популярные новости
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины16 августа, 17:59 • 19138 просмотра
Под Киевом двое подростков на мопеде попали в ДТП, их госпитализировали16 августа, 18:10 • 5262 просмотра
Трамп предлагает Украине обменять территории на мир после встречи с Путиным - NYT16 августа, 18:24 • 4916 просмотра
Трамп после переговоров на Аляске был «истощен и раздражен путиным» — WSJ16 августа, 19:06 • 3856 просмотра
«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России16 августа, 20:59 • 4766 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 336243 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 290392 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 294701 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 302012 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 380747 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Роберт Фицо
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 38969 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 34038 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 171933 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 249263 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 178961 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Поезд
Фокс Ньюс
Financial Times

Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресенье

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В воскресенье, 17 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы пройдут в центральных, западных областях и на Хмельнитчине.

Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресенье

В воскресенье, 17 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, дождливо. Температура воздуха - 26-28°.

Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа11.08.25, 09:00 • 132336 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Украина