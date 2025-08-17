Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресенье

В воскресенье, 17 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, дождливо. Температура воздуха - 26-28°.

