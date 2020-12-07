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Програма "5-7-9": бізнес за тиждень взяв ще 520 млн грн дешевих кредитів

Програма "5-7-9": бізнес за тиждень взяв ще 520 млн грн дешевих кредитів

Київ • УНН

 • 15329 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За урядовою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на майже 14,7 мільярдів гривень, з яких лише за тиждень - 275 кредитних угод на 520 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

“Від моменту старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” уповноважені банки вже видали 6334 позик на загальну суму в 14,674 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні

За даними Мінфіну, із загальної суми 10,015 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,824 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,835 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 275 кредитів на загальну суму понад 520 мільйона гривень", - додали у відомстві.

Так, 25,38% (132 мільйони гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод стосуються рефінансування попередньо виданих кредитів, 22,88% (119 мільйони гривень) — це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% - 51,73% (269 мільйонів гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Додамо, державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.

У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

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