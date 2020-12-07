Программа "5-7-9": бизнес за неделю взял еще 520 млн грн дешевых кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки уже выдали бизнеса дешевых кредитов почти на 14,7 млрд гривен, из которых лишь за неделю - 275 кредитных соглашений на 520 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 6334 займов на общую сумму в 14,674 миллиарда гривен", - говорится в сообщении
По данным Минфина, из общей суммы 10,015 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,824 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,835 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.
"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 275 кредитов на общую сумму более 520 миллионов гривен", - добавили в ведомстве.
Так, 25,38% (132 миллиона гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений - это рефинансирование предварительно выданных кредитов, 22,88% (119 миллионов гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% - 51,73% (269 миллионов гривен).
Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Добавим, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" призвана упростить доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.
В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его годового оборота): 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.