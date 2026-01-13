Профільний комітет ВР підтримав призначення Наталухи головою Фонду держмайна
Київ • УНН
Комітет з питань економічної політики підтримав призначення Дмитра Наталухи на посаду Голови Фонду держмайна. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
