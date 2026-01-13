Профільний комітет ВР підтримав призначення Наталухи головою Фонду держмайна

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
14:15 • 312 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 764 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 8698 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 13105 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 17914 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 29677 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46798 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35432 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33736 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56951 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
80%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 5008 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 8390 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 6640 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 15671 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 15169 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 8700 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 15216 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56953 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 51585 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 57409 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42945 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37583 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42833 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44644 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100772 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Профільний комітет ВР підтримав призначення Наталухи головою Фонду держмайна

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Комітет з питань економічної політики підтримав призначення Дмитра Наталухи на посаду голови Фонду держмайна. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що далі відбудеться голосування у Раді.

Профільний комітет ВР підтримав призначення Наталухи головою Фонду держмайна

Комітет з питань економічної політики підтримав призначення Дмитра Наталухи на посаду Голови Фонду держмайна. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет з питань економічної політики підтримав призначення голови Комітету Дмитра Наталухи на посаду Голови Фонду держмайна. Зараз буде голосування у Раді 

- повідомив нардеп.

У Раду надійшло подання про призначення Наталухи головою Фонду держмайна - нардеп13.01.26, 15:59 • 844 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Ярослав Железняк