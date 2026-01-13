Профильный комитет ВР поддержал назначение Наталухи главой Фонда госимущества

Комитет по вопросам экономической политики поддержал назначение Дмитрия Наталухи на должность Главы Фонда госимущества. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет по вопросам экономической политики поддержал назначение главы Комитета Дмитрия Наталухи на должность Главы Фонда госимущества. Сейчас будет голосование в Раде - сообщил нардеп.

В Раду поступило представление о назначении Наталухи главой Фонда госимущества - нардеп