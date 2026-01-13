$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 284 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 728 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 8650 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 13088 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 17892 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 29664 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 46789 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35427 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33733 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 56939 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Профильный комитет ВР поддержал назначение Наталухи главой Фонда госимущества

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Комитет по вопросам экономической политики поддержал назначение Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда госимущества. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что далее состоится голосование в Раде.

Профильный комитет ВР поддержал назначение Наталухи главой Фонда госимущества

Комитет по вопросам экономической политики поддержал назначение Дмитрия Наталухи на должность Главы Фонда госимущества. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет по вопросам экономической политики поддержал назначение главы Комитета Дмитрия Наталухи на должность Главы Фонда госимущества. Сейчас будет голосование в Раде 

- сообщил нардеп.

В Раду поступило представление о назначении Наталухи главой Фонда госимущества - нардеп13.01.26, 15:59 • 838 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Ярослав Железняк