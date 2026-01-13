Профильный комитет ВР поддержал назначение Наталухи главой Фонда госимущества
Киев • УНН
Комитет по вопросам экономической политики поддержал назначение Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда госимущества. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что далее состоится голосование в Раде.
