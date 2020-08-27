Продовження карантину: Степанов розповів про нові обмеження

“Вчора уряд за нашою пропозицією подовжив карантин до 31 жовтня 2020 року на території всієї країни. Ми говоримо про адаптивний карантин, той самий, який в нас встановлений на території країни, коли в залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні встановлюються ті чи інші обмеження. Більш того, не просто в регіоні, а в залежності від ситуації на території міста або району”, — сказав міністр.

З його слів, окрім безпосередньо продовження карантину, у МОЗ “внесли деякі зміни”.

“У зв’язку з погіршенням ситуації на території країни, у всіх без виключення регіонах, на території всієї країни, не залежно від рівня небезпеки, починаючи з "зеленого“ і далі, було заборонено роботу дискотек, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Тобто ми не говоримо про ресторани, кафе і інші заклади харчування, а саме те, що стосується організації дозвілля. Також (заборонили — ред.) проведення концертів, але крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності”, — сказав Степанов.

Він додав, що такі заходи мають відбуватись виключно із дотриманням всіх правил і протиепідемічних норм.

"Також ми дали можливість доступу органам місцевого самоврядування до додатку “Дій вдома”. Це пов’язано з контролем контактних осіб з хворим, у якого підтверджений COVID-19, щоб краще налагодити цю роботу, виявленням контактних осіб і контроль за самоізоляцією людей, що перебували в контакті з хворим", — додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України по 31 жовтня.



