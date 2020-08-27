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Продление карантина: Степанов рассказал о новых ограничениях

Киев • УНН

 • 102655 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство продлило адаптивный карантин до 31 октября 2020 года на всей территории Украины. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге в четверг, какие нововведения предусмотрены, передает корреспондент УНН.

Продление карантина: Степанов рассказал о новых ограничениях

"Вчера правительство по нашему предложению продлило карантин до 31 октября 2020-го на территории всей страны. Мы говорим об адаптивном карантине, том самом, который у нас установлен на территории страны, когда в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе устанавливаются те или иные ограничения. Более того, не просто в регионе, а в зависимости от ситуации на территории города или района", - сказал министр.

По его словам, кроме непосредственно продления карантина, в Минздраве "внесли некоторые изменения".

"В связи с ухудшением ситуации на территории страны, во всех без исключения регионах, на территории всей страны, независимо от уровня опасности, начиная с "зеленого" и дальше, было запрещено работу дискотек, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга. То есть мы не говорим о ресторанах, кафе и других заведениях питания, а именно то, что касается организации досуга. Также (запретили - ред.) концерты, но кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - сказал Степанов.

Он добавил, что такие мероприятия должны происходить исключительно с соблюдением всех правил и санитарных норм.

"Также мы дали возможность доступа органам местного самоуправления к приложению "Дій вдома". Это связано с контролем контактных лиц с больным, у которого подтвержден COVID-19, чтобы лучше наладить эту работу, выявлением контактных лиц и контроль за самоизоляцией людей, находившихся в контакте с больным", - добавил глава Минздрава.

Напомним, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина на территории Украины по 31 октября.

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