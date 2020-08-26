Уряд продовжив карантин до листопада

"Проект постанови Кабінету міністрів про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів. Проектом пропонується: перше – продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року. Також пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



З його слів, це пов’язано з різким зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу, а також з епідрозслідуваннями МОЗ.



"Пропонується посилити обмежувальні заходи у регіонах, в яких установлений "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Крім того, ми відпрацювали з Мінкультом заборону концертів, крім тих, що проводяться закладами культури і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності", - заявив Степанов.



З його слів, також проектом акту надається право органам місцевого самоврядування на доступ до електронного сервісу "Дій вдома", з метою поточного контролю осіб, що підлягають самоізоляції або обсервації, та щодо осіб які порушили правила щодо карантину.



"Проектом акту пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року", - додав він.



Проект постанови був підтриманий з доопрацюванням протягом доби.

Нагадаємо, уряд закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня.

Додамо, що в Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі.