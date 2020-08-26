Уряд закрив кордони для в’їзду іноземців до кінця вересня

“З метою недопущення поширення на території країни другої хвилі гострої респіраторної хвороби COVID-19 Міністерством внутрішніх справ пропонується внести зміни до постанови Кабміну від 22 липня № 641. Проектом передбачається на термін дії карантину тимчасово заборонити в’їзд на територію країни іноземців та осіб без громадянства, крім певних категорій осіб, відкоригувати порядок перетину КПВВ особами на лінії розмежування, на адмінмежі з АР Крим, уточнити категорію осіб, які підлягають самоізоляції”, — сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

З його слів, на час дії карантину в’їзд на територію України забороняється особам, крім тих, які прямують транзитом, навчаються, проходять службу в ЗСУ, мають посвідку на постійне проживання, дипломатів, членів екіпажів на транспорті тощо.

Зі слів міністра інфраструктури Владислава Криклія, термін обмежень діє з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.