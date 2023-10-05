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Продавали через інтернет неіснуючу військову амуніцію: шахраям повідомлено про підозру

Продавали через інтернет неіснуючу військову амуніцію: шахраям повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Закарпатті поліція затримала співмешканців, які ошукували громадян на продажі неіснуючих товарів, серед яких військова амуніція. Про це повідомляє поліція Нацполіція, пише УНН.

Деталі

Під час слідства встановлено, що в мережі Інтернет зловмисники створили аккаунти, на яких нібито продавали військову амуніцію.

Своїм клієнтам фігуранти пропонували придбати тактичне взуття, окуляри та інше військове спорядження, а також актуальні на період відключення електроенергії товари, такі як зарядні лампи та супутникові модеми.

Умовою продажу була часткова або повна передоплата. Після отримання грошей на рахунки фігуранти припиняли виходити на зв’язок із клієнтами

Відомо, що ця група зловмисників раніше вже затримувалася співробітниками поліції за вчинення аналогічних злочинів. Матеріали кримінального провадження наразі перебувають в суді на розгляді.

Зловмисникам повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення майже 215 тис. грн застави кожному з них.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном

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