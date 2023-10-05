Продавали через интернет несуществующую военную амуницию: мошенникам сообщено о подозрении.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. На Закарпатье полиция задержала сожителей, которые обманывали граждан на продаже несуществующих товаров, среди которых военная амуниция. Об этом сообщает полиция Нацполиция, пишет УНН.
Детали
Во время следствия установлено, что в сети Интернет злоумышленники создали аккаунты, на которых якобы продавали военную амуницию.
Своим клиентам фигуранты предлагали приобрести тактическую обувь, очки и другое военное снаряжение, а также актуальные на период отключения электроэнергии товары, такие как зарядные лампы и спутниковые модемы.
Условием продажи была частичная или полная предоплата. После получения денег на счета фигуранты прекращали выходить на связь с клиентами.
Известно, что эта группа злоумышленников ранее уже задерживалась сотрудниками полиции за совершение аналогичных преступлений. Материалы уголовного производства сейчас находятся в суде на рассмотрении.
Злоумышленникам сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения почти 215 тыс. грн залога каждому из них.
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