Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробили понад 2 мільйони гривень на «працевлаштуванні» людей за кордоном. Про це повідомляє кіберполіція у Telegram, пише УНН.
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Фігуранти створили три фіктивні підприємства для надання нібито юридичних послуг із працевлаштування за кордоном. Шахраї також рекламували свої «послуги» в інтернеті. Спілкування тривало у форматі call-центру, а основною умовою була передплата. Після отримання грошей шахраї «зникали».
За майже два роки злочинної діяльності учасники угруповання ошукали понад 180 громадян на більш як 2 млн грн.
Поліціянти ідентифікували ще трьох зловмисників та провели обшуки.
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Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала у Київській області. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.