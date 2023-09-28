Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном

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Фігуранти створили три фіктивні підприємства для надання нібито юридичних послуг із працевлаштування за кордоном. Шахраї також рекламували свої «послуги» в інтернеті. Спілкування тривало у форматі call-центру, а основною умовою була передплата. Після отримання грошей шахраї «зникали».

За майже два роки злочинної діяльності учасники угруповання ошукали понад 180 громадян на більш як 2 млн грн.

Поліціянти ідентифікували ще трьох зловмисників та провели обшуки.

Нагадаємо

Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала у Київській області. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.