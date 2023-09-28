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Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые зарабатывали на "трудоустройстве" людей за рубежом

Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые зарабатывали на "трудоустройстве" людей за рубежом

Киев • УНН

 • 208736 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые заработали более 2 миллионов гривен на «трудоустройстве» людей за рубежом. Об этом сообщает киберполиция в Telegram, пишет УНН.

Детали

Фигуранты создали три фиктивных предприятия для предоставления якобы юридических услуг по трудоустройству за рубежом. Мошенники также рекламировали свои «услуги» в интернете. Общение проходило в формате call-центра, а основным условием была предоплата. После получения денег мошенники «исчезали».

За почти два года преступной деятельности участники группировки обманули более 180 граждан на более чем 2 млн грн.

Полицейские идентифицировали еще трех злоумышленников и провели обыски.

Напомним

Телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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