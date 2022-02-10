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Проблемних кредитів у банках за рік поменшало на 11%

Проблемних кредитів у банках за рік поменшало на 11%

Київ • УНН

 • 19389 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банках в Україні у 2021 році скоротилася на 11 відсоткових пунктів - до 30%, що є найкращим результатом із 2017 року. При цьому державні банки акумулюють понад 70% сукупного NPL-портфеля, повідомили в НБУ, пише УНН.

Цитата:

"Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках упродовж 2021 року зменшився на 85,2 млрд грн. Частка NPL у кредитному портфелі скоротилася за рік на 11 в.п. – із 41% на 1 січня 2021 року до 30% на 1 січня 2022 року. Поточний показник є найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією", - відзначили у НБУ.

Деталі

У Нацбанку стверджують, що якість кредитних портфелів підвищилася в банках усіх груп.

Зокрема, у банків іноземних банківських груп (без банків РФ) та у банків з приватним капіталом частка NPL вже скоротилася нижче рівня 10%, який визначено цільовим для банківського сектору до кінця 2024 року, додали у регуляторі. Державні банки за 2021 рік скоротили обсяг непрацюючих кредитів найбільше – на 56,2 млрд грн, що становить майже дві третини від загального скорочення по банківському сектору. У результаті частка проблемних кредитів у державних банках за рік знизилася з 57,4% до 47,1%.

"Водночас вони й досі акумулюють понад 70% сукупного NPL-портфеля. Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Це є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним із структурних маяків програми співпраці України з МВФ", - зауважили у НБУ.

Коефіцієнт покриття NPL (відношення усіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив на кінець 2021 року 102%.

Коментар голови НБУ

"Найсуттєвіше за останні роки зниження частки NPL у 2021 році відбулося в результаті списання банками зарезервованих непрацюючих кредитів та активізації кредитування", – вказав голова НБУ Кирило Шевченко.

З його слів, надалі потрібно працювати над удосконаленням профільного законодавства, запровадженням інституту сек’юритизації проблемних активів, створенням інфраструктури вторинного ринку NPL тощо.

Доповнення

Питання скорочення NPL державних банків було прописане у меморандумі щодо зобов’язань, які українська влада має виконати за новою програмою кредитування МВФ, схваленої у червні 2020 року. Одним зі структурних маяків було до кінця червня 2020 року Раді фінансової стабільності та НБУ затвердити плани скорочення таких непрацюючих кредитів.

У НБУ на початку минулого року очікували, що у найближчі два роки банки остаточно позбудуться непрацюючих кредитів. У разі успіху реалізації стратегій управління NPL банки утричі зменшать обсяг NPL. Це дозволить вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих кредитів до 24%, а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%.

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