Проблемных кредитов в банках за год стало меньше на 11%

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"Объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках в течение 2021 года уменьшился на 85,2 млрд грн. Доля NPL в кредитном портфеле сократилась за год на 11 п.п. - с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года. Текущий показатель является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии", - отметили в НБУ.

Детали

В Нацбанке утверждают, что качество кредитных портфелей повысилась в банках всех групп.

В частности, у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) и у банков с частным капиталом доля NPL уже сократилась ниже уровня 10%, который определен целевым для банковского сектора к концу 2024 года, добавили в регуляторе. Государственные банки за 2021 год сократили объем неработающих кредитов больше всего - на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети от общего сокращения по банковскому сектору. В результате доля проблемных кредитов в государственных банках за год снизилась с 57,4% до 47,1%.

"В то же время они до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля. Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимой предпосылкой для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ", - отметили в НБУ.

Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял на конец 2021 года 102%.

Комментарий главы НБУ

"Самое существенное за последние годы снижение доли NPL в 2021 году произошло в результате списания банками зарезервированных неработающих кредитов и активизации кредитования", - указал глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, в дальнейшем нужно работать над усовершенствованием профильного законодательства, введением института секьюритизации проблемных активов, созданием инфраструктуры вторичного рынка NPL и т.д.

Дополнение

Вопрос сокращения NPL государственных банков был прописан в меморандуме в отношении обязательств, которые украинская власть должна выполнить по новой программе кредитования МВФ, одобренной в июне 2020 года. Одним из структурных маяков было до конца июня 2020 года Совету финансовой стабильности и НБУ утвердить планы сокращения таких неработающих кредитов.

В НБУ в начале прошлого года ожидали, что в ближайшие два года банки окончательно избавятся от неработающих кредитов. В случае успеха реализации стратегий управления NPL банки втрое уменьшат объем NPL. Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования NPL уровень снизится до менее 20%.