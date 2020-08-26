Проблема безхатченків не хвилює столичну владу, бо ці люди не голосують, — Павловський

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 152404 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 106621 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 99178 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 107220 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 127419 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 138221 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 222103 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216173 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186661 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176242 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
74%
Популярнi новини

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48719 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 155765 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 30490 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46706 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 16796 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 152402 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 155843 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278998 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302937 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46767 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 30547 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48771 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51081 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126476 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Проблема безхатченків не хвилює столичну владу, бо ці люди не голосують, — Павловський

Київ • УНН

 • 21761 перегляди

Експерт розповів, чому Київ охоплений безпритульними, а Кличку до них немає діла

Проблема безхатченків не хвилює столичну владу, бо ці люди не голосують, — Павловський

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У столиці за різними оцінками нараховуються від 5 до понад 20 тис. людей, що не мають постійного місця проживання. При цьому проблема безхатченків у Києві роками ігнорується мерією, бо від її вирішення Кличко не заробить “електоральних балів”. Таку думку у коментарі УНН висловив громадський і політичний діяч, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

“Проблема повністю ігнорується, тому що безхатченки на вибори не ходять і не голосують. То чим вони цікаві? Діючий мер приділяє увагу тільки тим питанням, які можуть дати йому пропагандистську вигоду, які викликатимуть якісь позитивні емоції до нього і спонукатимуть ще раз голосувати за Кличка. Зверніть увагу, на що витрачаються бюджетні міські гроші - не на реабілітаційні центри для безхатченків, а на побудову скляного моста, викидають десятки мільйони гривень, щоб поставити всього-на-всього лавки у парках. Те, що ззовні - що побачать кияни. Все! Бо це має піар-ефект і на цьому можна погратися перед виборами”, - вважає експерт.

Натомість ті проблеми, які накопичуються і дійсно потребують вирішення, команда Кличка воліє не помічати, пояснює Павловський.

“Безхатченки, застаріла інфраструктура, теплотраси і водогони, які робилися ще в 50-60 роках минулого століття. Про це згадувати команда Кличка не хоче. Про це вони воліють перед виборами не говорити. Тому і про проблему безхатченків “мовчать”, бо з неї великих плюсів собі у пропаганду не назбираєш”, - додає експерт.

Він наголошує, що проблема безхатченків серйозна. Це не лише соціальний аспект, але й питання безпеки на вулицях, питання гігієни і здоров'я.

“Є ті, кому подобаються жити на вулиці. Це стиль їх життя, але таких меншість. Всім решта потрібна підтримка, вони прагнуть мати і житло, і роботу. Але залишаються нікому непотрібними”, - резюмував Павловський.

Зауважимо, що в столиці функціонує так званий Будинок соціальної опіки, де безпритульні можуть заночувати та помитися. Але він нараховує всього 150 спальних місць і є платним. На додаток, звернутися до Будинку можуть лише ті люди, які мають документи, що посвідчують особи і довідку про свій стан здоров'я. За даними соціальної ініціативи «Поможи безпритульному» безхатченків у Києві понад 20 тис. З них 5 тис. – ті, що офіційно зареєстровані Департаментом соціальної політки, решта – неофіційні відомості, озвучені експертами. Окремі з них припускають, що кількість безпритульних в столиці може сягати і 50 тис. осіб. А число таких мешканців міста стрімко почало зростати з 2015-2016 років, коли впав рівень життя українців.

Волонтери, що опікуються безхатченками, своєю чергою, наголошують, що абсолютна більшість опинилися на вулиці, бо їм "не пощастило". Серед них багато літніх людей, які змушені зараз поневірятися і голодувати по кілька днів поспіль. Значного "удару" по безпритульним завдав і "ковід", кажуть активісти. Особливо у період повного карантину людям просто не було що їсти та в кого просити допомоги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81