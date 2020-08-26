Проблема безхатченків не хвилює столичну владу, бо ці люди не голосують, — Павловський

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У столиці за різними оцінками нараховуються від 5 до понад 20 тис. людей, що не мають постійного місця проживання. При цьому проблема безхатченків у Києві роками ігнорується мерією, бо від її вирішення Кличко не заробить “електоральних балів”. Таку думку у коментарі УНН висловив громадський і політичний діяч, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

“Проблема повністю ігнорується, тому що безхатченки на вибори не ходять і не голосують. То чим вони цікаві? Діючий мер приділяє увагу тільки тим питанням, які можуть дати йому пропагандистську вигоду, які викликатимуть якісь позитивні емоції до нього і спонукатимуть ще раз голосувати за Кличка. Зверніть увагу, на що витрачаються бюджетні міські гроші - не на реабілітаційні центри для безхатченків, а на побудову скляного моста, викидають десятки мільйони гривень, щоб поставити всього-на-всього лавки у парках. Те, що ззовні - що побачать кияни. Все! Бо це має піар-ефект і на цьому можна погратися перед виборами”, - вважає експерт.

Натомість ті проблеми, які накопичуються і дійсно потребують вирішення, команда Кличка воліє не помічати, пояснює Павловський.

“Безхатченки, застаріла інфраструктура, теплотраси і водогони, які робилися ще в 50-60 роках минулого століття. Про це згадувати команда Кличка не хоче. Про це вони воліють перед виборами не говорити. Тому і про проблему безхатченків “мовчать”, бо з неї великих плюсів собі у пропаганду не назбираєш”, - додає експерт.

Він наголошує, що проблема безхатченків серйозна. Це не лише соціальний аспект, але й питання безпеки на вулицях, питання гігієни і здоров'я.

“Є ті, кому подобаються жити на вулиці. Це стиль їх життя, але таких меншість. Всім решта потрібна підтримка, вони прагнуть мати і житло, і роботу. Але залишаються нікому непотрібними”, - резюмував Павловський.

Зауважимо, що в столиці функціонує так званий Будинок соціальної опіки, де безпритульні можуть заночувати та помитися. Але він нараховує всього 150 спальних місць і є платним. На додаток, звернутися до Будинку можуть лише ті люди, які мають документи, що посвідчують особи і довідку про свій стан здоров'я. За даними соціальної ініціативи «Поможи безпритульному» безхатченків у Києві понад 20 тис. З них 5 тис. – ті, що офіційно зареєстровані Департаментом соціальної політки, решта – неофіційні відомості, озвучені експертами. Окремі з них припускають, що кількість безпритульних в столиці може сягати і 50 тис. осіб. А число таких мешканців міста стрімко почало зростати з 2015-2016 років, коли впав рівень життя українців.

Волонтери, що опікуються безхатченками, своєю чергою, наголошують, що абсолютна більшість опинилися на вулиці, бо їм "не пощастило". Серед них багато літніх людей, які змушені зараз поневірятися і голодувати по кілька днів поспіль. Значного "удару" по безпритульним завдав і "ковід", кажуть активісти. Особливо у період повного карантину людям просто не було що їсти та в кого просити допомоги.