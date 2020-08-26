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Проблема бездомных не волнует столичную власть, потому что эти люди не голосуют, - Павловский

Киев • УНН

 • 21761 просмотра

Эксперт рассказал, почему Киев охвачен бездомными, а Кличко до них нет дела

Проблема бездомных не волнует столичную власть, потому что эти люди не голосуют, - Павловский

КИЕВ. 26 августа. УНН. В столице по разным оценкам начисляются от 5 до более 20 тыс. человек, не имеющих постоянного места жительства. При этом проблема бездомных в Киеве годами игнорируется мэрией, поскольку от ее решения Кличко не заработает "электоральных баллов". Такое мнение в комментарии УНН высказал общественный и политический деятель, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Проблема полностью игнорируется, так как бездомные на выборы не ходят и не голосуют. Так чем они интересны? Действующий мэр уделяет внимание только тем вопросам, которые могут дать ему пропагандистскую выгоду, которые будут вызывать какие-то положительные эмоции к нему и побуждать еще раз голосовать за Кличко. Обратите внимание, на что тратятся бюджетные городские деньги - не на реабилитационные центры для бездомных, а на построение стеклянного моста, выбрасываются десятки миллионов гривен, чтобы поставить всего-навсего скамейки в парках. То, что снаружи - что увидят киевляне. Все! Потому что это имеет пиар-эффект и на этом можно поиграть перед выборами", - считает эксперт.

Зато те проблемы, которые накапливаются и действительно требуют решения, команда Кличко предпочитает не замечать, объясняет Павловский.

"Бездомные, устаревшая инфраструктура, теплотрассы и водопроводы, которые делались еще в 50-60 годах прошлого века. Об этом вспоминать команда Кличко не хочет. Об этом они предпочитают перед выборами не говорить. Поэтому и о проблеме бездомных "молчат", на которой больших плюсов себе в пропаганду не насобираешь", - добавляет эксперт.

Он подчеркивает, что проблема бездомных серьезная. Это не только социальный аспект, но и вопросы безопасности на улицах, вопросы гигиены и здоровья.

"Есть те, кому нравятся жить на улице. Это стиль их жизни, но таких меньшинство. Всем остальным нужна поддержка, они стремятся иметь и жилье, и работу. Но остаются никому ненужными", - резюмировал Павловский.

Отметим, что в столице функционирует так называемый Дом социальной опеки, где бездомные могут переночевать и помыться. Но он насчитывает всего 150 мест и является платным. В дополнение, обратиться в Дом могут только те люди, которые имеют документы, удостоверяющие личность и справку о своем здоровье. По данным социальной инициативы «Помоги бездомному» бездомных в Киеве более 20 тыс. из них 5 тыс. - те, которые официально зарегистрированы Департаментом социальной политки, остальные - неофициальные сведения, озвученные экспертами. Некоторые из них предполагают, что количество бездомных в столице может достигать и 50 тыс. человек. А число таких жителей города стремительно начало расти с 2015-2016 годов, когда упал уровень жизни украинцев.

Волонтеры, которые занимаются бездомными, в свою очередь, отмечают, что абсолютное большинство оказались на улице, потому что им "не повезло". Среди них много пожилых людей, которые вынуждены сейчас скитаться и голодать по несколько дней подряд. Значительный "удар" по беспризорным нанес и "ковид", говорят активисты. Особенно в период полного карантина людям просто нечего было есть и у кого просить помощи.

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