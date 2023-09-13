Призначалися для ЗСУ: викрито компанію, що незаконно продавала шоломи та бронежилети
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Правоохоронці викрили компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну начебто для потреб ЗСУ. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
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Як встановило слідство, за документами амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично продавалася через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України.
У результаті обшуків детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень. Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.
Також встановлено, що компанія аби отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.
У такий спосіб було завезено кілька партій товару, вартістю понад 100 млн грн.
Детективи БЕБ також встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на 30 млн грн.
Наразі незаконно ввезені товари арештовано, проводяться експертизи.
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