Предназначались для ВСУ: разоблачена компания, незаконно продававшая шлемы и бронежилеты

Детали

Как установило следствие, по документам амуниция предназначалась для ВСУ, а фактически продавалась через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины.

В результате обысков детективы изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты различного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен. Также изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.

Также установлено, что компания, чтобы получать льготы на ввоз в страну товаров военного назначения, использовала сертификаты с ложной информацией о конечном получателе.

Таким образом было завезено несколько партий товара, стоимостью более 100 млн грн.

Детективы БЭБ также установили, что должностные лица общества при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на 30 млн грн.

Сейчас незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы.

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