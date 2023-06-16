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Привласнили з бюджету понад 1 млрд грн: ексзаступнику міністра оборони та його підлеглому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 955965 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому повідомили про підозру у привласненні з бюджету понад 1 млрд грн, передає УНН із посиланням на СБУ.

Привласнили з бюджету понад 1 млрд грн: ексзаступнику міністра оборони та його підлеглому повідомили про підозру

Деталі

За даними СБУ, посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн.

За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.

Товарознавча експертиза, ініційована СБУ встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту, додали правоохоронці.

Як повідомили у СБУ, також встановлено, що організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Додамо

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності, зазначили у СБУ.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
▪️ ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах.

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