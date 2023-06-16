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Присвоили из бюджета более 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и его подчиненному сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 955965 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Экс-заместителю министра обороны Украины и его подчиненному сообщили о подозрении в присвоении из бюджета более 1 млрд грн, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Присвоили из бюджета более 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и его подчиненному сообщили о подозрении

Детали

По данным СБУ, чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, которые выполняют боевые задачи на фронте.

Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

По данным следствия, должностные лица оборонного ведомства организовали сделку в начале марта 2022 года.

Для ее реализации они осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов на более 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки.

Товароведческая экспертиза, инициированная СБУ установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет лишь 25 млн грн.

Более того, приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты, добавили правоохранители.

Как сообщили в СБУ, также установлено, что организаторы «схемы» провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и штанов для воинов ВСУ на общую сумму 900 млн грн.

Приобретенное имущество не соответствует требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Добавим

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружена документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности, отметили в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
▪️ ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Сейчас оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в похожих преступлениях.

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