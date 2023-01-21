Привіз спецпотяг: відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Їх привіз спеціальний потяг. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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“Усі пацієнти — люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг”, — написав Козицький.
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Голова ОВА подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області.
Для цього залучили 26 карет “швидкої”. Люди, яких евакуювали, — у безпеці і отримують всю необхідну допомогу.
Козицький також подякував “Лікарі без кордонів” за супровід людей з Херсонщини на Львівщину.
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