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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Привіз спецпотяг: відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона

Київ • УНН

 • 1344762 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Їх привіз спеціальний потяг. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Привіз спецпотяг: відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона

Цитата

“Усі пацієнти — люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг”, — написав Козицький.

Додамо

Голова ОВА подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області.

Для цього залучили 26 карет “швидкої”. Люди, яких евакуювали, — у безпеці і отримують всю необхідну допомогу.

Козицький також подякував “Лікарі без кордонів” за супровід людей з Херсонщини на Львівщину.

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