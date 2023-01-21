Херсонщина: за добу 36 ворожих ударів, серед поранених - двоє підлітків

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 36 разів обстріляли території Херсонщини. (...) Минулої доби 4 мешканці Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранені через удари російської армії, серед них хлопець 15 років", - повідомив Янушевич.

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За даними голови ОВА, по мирних містах і селах били із артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон армія рф обстріляла 11 разів – вели вогонь по житлових кварталах міста. Пошкоджені будинки містян, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Днями у Херсонській області двоє братів підірвались на міні.