Херсонщина: за добу 36 ворожих ударів, серед поранених - двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Херсонську область за 20 січня російська армія обстріляла 36 разів, поранення отримали четверо місцевих. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 21 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 36 разів обстріляли території Херсонщини. (...) Минулої доби 4 мешканці Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранені через удари російської армії, серед них хлопець 15 років", - повідомив Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, по мирних містах і селах били із артилерії, РСЗВ та мінометів.
Херсон армія рф обстріляла 11 разів – вели вогонь по житлових кварталах міста. Пошкоджені будинки містян, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Днями у Херсонській області двоє братів підірвались на міні.