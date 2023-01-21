Херсонская область: за сутки 36 вражеских ударов, среди раненых - двое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Херсонскую область за 20 января российская армия обстреляла 36 раз, ранения получили четверо местных. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в субботу, 21 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 36 раз обстреляли территории Херсонской области. (...) За прошедшие сутки 4 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести. Два человека подорвались на российской мине, среди них 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, по мирным городам и селам били из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон армия рф обстреляла 11 раз – вели огонь по жилым кварталам города. Повреждены дома горожан, отметил глава ОВА.
Дополнение
На днях в Херсонской области двое братьев подорвались на мине.