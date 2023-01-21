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Привез спецпоезд: состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона

Киев • УНН

 • 1344762 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину. Их привез специальный поезд. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Привез спецпоезд: состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона

Цитата

“Все пациенты — люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей. В Львовскую область их привез специальный поезд”, — написал Козицкий.

Добавим

Председатель ОВА поблагодарил специалистов Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллег из Польши, которые оперативно встретили пациентов и направили на дальнейшее лечение в медучреждения области.

Для этого привлекли 26 карет “скорой”. Люди, которых эвакуировали, — в безопасности и получают всю необходимую помощь.

Козицкий также поблагодарил “Врачи без границ” за сопровождение людей с Херсонщины на Львовщину.

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