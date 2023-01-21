Привез спецпоезд: состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона

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“Все пациенты — люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей. В Львовскую область их привез специальный поезд”, — написал Козицкий.

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Председатель ОВА поблагодарил специалистов Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллег из Польши, которые оперативно встретили пациентов и направили на дальнейшее лечение в медучреждения области.

Для этого привлекли 26 карет “скорой”. Люди, которых эвакуировали, — в безопасности и получают всю необходимую помощь.

Козицкий также поблагодарил “Врачи без границ” за сопровождение людей с Херсонщины на Львовщину.

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