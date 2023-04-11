"ПриватБанк" продовжує відновлення роботи на деокупованій Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. ПриватБанк продовжує відновлення своєї роботи в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Про це повідомила пресслужба банку у своєму Telegram, передає УНН.
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"Попри постійний вогневий терор - обстріли, вибухи, ракетні удари, ІТ-спеціалісти ПриватБанку продовжують відновлювати роботу банкоматів (АТМ) та терміналів самообслуговування (ТСО) на звільнених територіях, аби кожен житель регіону мав вільний доступ до всіх банківських послуг", – зазначила пресслужба банку.
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Як повідомляється, "ПриватБанк" відновив роботу банкоматів в Чорнобаївці та в с.Степанівка, що на Херсонщині.
Банкомат та термінал "ПриватБанку" – це фактично мінівідділення, адже там можна отримати майже всі банківські послуги: від зняття готівки до оплати комунальних послуг.
Загалом, на деокупованій території Херсонщини, "ПриватБанк" відновив роботу 41 АТМ та 47 ТСО, що складає відповідно 46% та 32% довоєнної мережі обслуговування.
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