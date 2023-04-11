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"ПриватБанк" продолжает восстановление работы на деоккупированной Херсонщине

"ПриватБанк" продолжает восстановление работы на деоккупированной Херсонщине

Киев • УНН

 • 240810 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. ПриватБанк продолжает восстановление своей работы в деоккупированных населенных пунктах Херсонщины. Об этом сообщила пресс-служба банка в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

"Несмотря на постоянный огневой террор - обстрелы, взрывы, ракетные удары, ИТ-специалисты ПриватБанка продолжают восстанавливать работу банкоматов (АТМ) и терминалов самообслуживания (ТСО) на освобожденных территориях, чтобы каждый житель региона имел свободный доступ ко всем банковским услугам", – отметила пресс-служба банка.

Детали

Как сообщается, "ПриватБанк" возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и в с.Степановка, что на Херсонщине.

Банкомат и терминал "ПриватБанка" – это фактически мини-отделение, ведь там можно получить почти все банковские услуги: от снятия наличных до оплаты коммунальных услуг.

В общем, на деоккупированной территории Херсонщины, "ПриватБанк" возобновил работу 41 АТМ и 47 ТСО, что составляет соответственно 46% и 32% довоенной сети обслуживания.

Напомним

Кабмин готовит старт пилотных проектов по восстановлению населенных пунктов на освобожденных территориях.

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