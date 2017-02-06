Припарковані авто у Кропивницькому забиратимуть на штрафмайданчики у період снігопадів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. У період снігопадів у Кропивницькому припаркований автотранспорт на узбіччях доріг забиратимуть на штрафмайданчики, якщо той буде заважати прибиранню снігу. Про це повідомили в міській раді, повідомляє УНН.
“Під час негоди комунальні служби розчищатимуть від снігових заметів вулиці обласного центру та забезпечуватимуть стабільну роботу громадського транспорту. Міська влада попереджає усіх власників автомобільного транспорту про категоричну неприпустимість паркування автомобілів на узбіччях центральних вулиць і транспортних магістралей Кропивницького. Усі автомобілі, які перешкоджатимуть комунальній техніці прибирати сніг, будуть вивозитися евакуаторами на майданчики тимчасового утримання”, — повідомили в прес-службі.
Також в міськраді додали, що за повідомленням обласного центру з гідрометеорології 7-8 лютого на території Кропивницького очікуються складні погодні умови: сильні пориви вітру, сніг та хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря знизиться до −10-15°С.