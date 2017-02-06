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Припаркованные авто в Кропивницком будут забирать на штрафплощадки в период снегопадов

Киев • УНН

 • 6378 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В период снегопадов в Кропивницком припаркованный автотранспорт на обочинах дорог будут забирать на штрафплощадки, если тот будет мешать уборке снега. Об этом сообщили в городском совете, сообщает УНН.

Припаркованные авто в Кропивницком будут забирать на штрафплощадки в период снегопадов

"Во время непогоды коммунальные службы будут расчищать от снежных заносов улицы областного центра и обеспечивать стабильную работу общественного транспорта. Городская власть предупреждает всех владельцев автомобильного транспорта о категорической недопустимости парковки автомобилей на обочинах центральных улиц и транспортных магистралей Кропивницкого. Все автомобили, которые будут препятствовать коммунальной технике убирать снег, будут вывозиться эвакуаторами на площадки временного содержания", - сообщили в пресс-службе.

Также в горсовете добавили, что по сообщению областного центра по гидрометеорологии 7-8 февраля на территории Кропивницкого ожидаются сложные погодные условия: сильные порывы ветра, снег и метель, а на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится до -10-15° С.

Украинские Национальные Новости

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