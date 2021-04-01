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Примусова російська паспортизація дітей-сиріт в окупованому Криму: розпочато провадження

Київ • УНН

 • 10221 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Прокуратура АР Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження через нав’язування російського громадянства дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.

Цитата:

“Розпочато кримінальне провадження за фактом нав’язування державою-окупантом примусового громадянства РФ дітям-сиротам й дітям, що позбавлені батьківського піклування та залишились на окупованому Кримському півострові. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі звернення ГО “Регіональний центр прав людини” за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - вказали у прокуратурі.

Деталі

Як вказали у прокуратурі, такі дії держави окупанта та її окупаційної адміністрації порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, абз. 2 ст. 50 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

“Нав’язування російського громадянства та примусова паспортизація в Криму — це складові системного тиску на громадян України. Держава-окупант та її окупаційна адміністрація фактично штучно створила умови, за яких без громадянства РФ неможливо реалізувати низку своїх прав. Ми неодноразово звертали увагу, що паспорти, видані на півострові, не мають жодної юридичної сили та можуть сприйматися лише як засіб для виживання в Криму на період окупації", — зазначила прессекретар прокуратури АР Крим та міста Севастополя Катерина Діденко.

Проте, з її слів, "цей злочин держави-окупанта набуває особливо цинічного сенсу по відношенню до однієї з найбільш незахищених категорій населення в Криму — дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

"Їм з 2014 року нав’язується виключно російське громадянство та російська "ідентичність“, без права вибору. Більше того, дітей усиновляють як громадян РФ та переміщують їх з території окупованого півострова, що, окрім іншого, порушує ст.ст. 7, 8 Конвенції ООН про права дитини", - вказала Діденко.

Вона також додала, що прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень за фактами здійснення державою-окупантом пропаганди вступу дітей до армії РФ, незаконного переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України. У рамках вказаного кейсу фіксується кожен факт порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Доповнення

Прокуратура АРК раніше повідомила кілька підозр за мілітаризацію дітей в окупованому Криму.

Додамо, 7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказали у МЗС.

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